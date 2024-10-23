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Падение метеорита поспособствовало расцвету жизни на Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Падение гигантского метеорита размером в четыре раза больше горы Эверест 3,26 миллиарда лет назад поспособствовало развитию жизни на Земле.

К таким парадоксальным выводам пришли ученые из Гарвардского университета в США. Ранее считалось, что подобные катастрофические явления губительны для жизни, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

После падения астероида в океан возникло гигантское цунами, выбросившее на сушу огромное количество микроэлементов. Такое обогащение вызвало резкий рост популяций одноклеточных организмов, питающихся фосфором и железом.

Ученые считают, что железо было «выбито» на поверхность ударом из космоса, а фосфор доставил сам метеорит, который был в двести раз больше астероида, падение которого привело к гибели динозавров.

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Наука #Наука #Космос
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