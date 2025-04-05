НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Китай создаст принтер для строительства лунных баз

Источник:
Sibnet.ru
115 0

Китай разработает специальный 3D-принтер для строительства на Луне. Главный конструктор лунной программы У Вэйжэнь объявил об этом на выставке в Национальном музее Китая.

Машина будет использовать в качестве материала лунный реголит (грунт). Она полностью расплавит реголит и с помощью 3D-печати будет производить кирпичи разного размера.

«Машина на солнечных батареях — это важный шаг к использованию местных ресурсов. Он исключит необходимость доставки строительных материалов с Земли», — отметил Вэйжэнь.

Запуск миссии «Чанъэ-7» для изучения ресурсов южного полюса Луны планируется в 2026 году. Эксперименты по использованию лунного грунта в строительстве проведут в рамках миссии «Чанъэ-8» в 2028 год.

Тема: Человек и космос
NASA испытало силовое поле против лунной пыли
Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной увидят с Земли
Ученые нашли способные выжить на Марсе организмы
SpaceX показала видео полярных регионов Земли
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Разработан простой способ перевода кошачьих лет в человеческие
Кто станет новым участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Создана древесина с прочностью металла
Путин резко повысил зарплаты губернаторов
Обсуждение (0)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
56
Работа вызвала депрессию у половины россиян
32
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
16
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций
15
Зеленский допустил уступку территорий России
14
Кузбасс ввел выплаты беременным школьницам