Китай создаст принтер для строительства лунных баз

Китай разработает специальный 3D-принтер для строительства на Луне. Главный конструктор лунной программы У Вэйжэнь объявил об этом на выставке в Национальном музее Китая.

Машина будет использовать в качестве материала лунный реголит (грунт). Она полностью расплавит реголит и с помощью 3D-печати будет производить кирпичи разного размера.

«Машина на солнечных батареях — это важный шаг к использованию местных ресурсов. Он исключит необходимость доставки строительных материалов с Земли», — отметил Вэйжэнь.

Запуск миссии «Чанъэ-7» для изучения ресурсов южного полюса Луны планируется в 2026 году. Эксперименты по использованию лунного грунта в строительстве проведут в рамках миссии «Чанъэ-8» в 2028 год.