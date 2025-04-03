Ученые нашли способные выжить на Марсе организмы

Некоторые виды земных лишайников могут выжить на Марсе, выяснили ученые. Результаты исследования опубликованы журналом IMA Fungus.

Марсианская атмосфера отличается пониженным давлением, колебаниями температуры и высоким уровнем радиации. Исследователи сымитировали такие условия в специальной камере и поместили туда несколько видов лишайников.

В ходе эксперимента вид Diploschistes muscorum продолжил поддерживать метаболизм и активировать защитные механизмы даже при воздействии рентгеновского излучения, эквивалентного одному году на Марсе в период сильной солнечной активности.

Ученые отметили, что зафиксировать активность живого организма в столь суровых условиях им удалось впервые. Это ставит под сомнение представление о том, что радиация делает Марс полностью непригодным для жизни.