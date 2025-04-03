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Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной увидят с Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Потенциальное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной будет видно с Земли в телескоп, сообщил российский астрофизик, академик Российской академии наук Юрий Балега.

Ранее NASA повысило вероятность столкновения с Луной астероида 2024 YR4 до 3,8%. По данным ученых, космическая катастрофа может произойти 22 декабря 2032 года. Также есть небольшая вероятность падения небесного тела на Землю.

Балега в комментарии ТАСС уточнил, что падение астероида на Луну является достаточно редким явлением. При возможном столкновении выделится огромная энергия и образуется кратер в размере километра.

Российский астроном также добавил, что выбитые астероидом в космическое пространство куски лунной породы могут в дальнейшем упасть на Землю под воздействием гравитации, однако на это уйдут тысячи лет.

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в декабре прошлого года астрономами чилийской обсерватории ATLAS. По последним оценкам, диаметр небесного тела составляет около 67 метров.

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