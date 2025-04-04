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NASA испытало силовое поле против лунной пыли

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые NASA успешно протестировали на Луне электродинамический пылевой щит, защищающий оборудование от повреждений, сообщается на сайте агентства.

«Лунная пыль — серьезная проблема для космических миссий. Она абразивна, липкая, электростатически заряжена и попадает везде. Это было проблемой еще во времена программ Аполлон», — отметили участники исследования.

Электродинамический пылевой щит использует переменное электрическое поле для удаления пыли с поверхностей. Система не имеет движущихся частей. Щит был успешно испытан на Луне в рамках миссии Blue Ghost.

Таким образом, ученые решили одну из серьезных проблем будущих лунных миссий. Силовой щит позволит защитить оборудование и космонавтов от разрушительного действия лунной пыли.

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