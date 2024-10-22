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«Распределяющую шляпу» для школьников разработали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Лаборатория Neiry разработала «распределяющую шляпу» из вселенной «Гарри Поттера», которая помогает школьникам определиться с их будущей профессией.

Сервис состоит из нейроинтерфейса, которая считывает показатели мозга подростка. Всего в ходе сеанса технология анализирует около 15 психологических параметров, сообщается на сайте проекта.

Одновременно с измерением показателей пользователь решает тест из определенной области. После завершения тестирования система формирует детальный отчет, результаты которого школьник может обсудить с дипломированным профориентологом.

По результатам исследования «распределяющая шляпа» рекомендует школьнику три профессиональных направления и предлагает примеры профессий, которые ему стоит рассмотреть.

Отмечается, что новую технологию уже активно используют в ведущих университетах Москвы, с ее помощью уже протестировали более тысячи подростков.

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Топ комментариев

mosquito__2010

если они чё то мы как выскочим как выпрыгнем ... европейцы и в частности поляки это стадо закомплексованных...

Asd10

Мне кажется, что им очень страшно. Ведь за пакости карма наказывает.

nicollaich

Плохо, когда нет мозга у поляка.

nicollaich

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