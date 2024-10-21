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Синхронистка станцевала «Триллер» Майкла Джексона под водой. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Бывшая российская синхронистка Кристина Макушенко повторила под водой танец Майкла Джексона из клипа «Триллер».

«Я не профессиональный танцор на суше, поэтому сначала я проанализировала оригинальную хореографию и изучила моменты, когда Майкл Джексон создает культовые выражения лица. После этого я снова и снова отрабатывала хореографию перед зеркалом и запоминала каждый бит, чтобы после съемки в бассейне идеально синхронизировать музыку», — поделилась Макушенко.

Синхронистка рассказала, что она даже нашла красную кожаную куртку, как из клипа. На съемку у нее ушло около трех часов.

Макушенко — четырехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры она переехала в Майами.

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