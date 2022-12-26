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Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой

Источник:
Sibnet.ru
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Российская синхронистка, чемпионка мира Кристина Макушенко повторила под водой танец главной героини сериала «Уэнсдей».

«Платье было слишком плавучим, поэтому мне было трудно в нем двигаться. К тому же мой обычный бассейн закрыт до середины января, так что мне пришлось приспосабливаться к другому», — рассказала Макушенко.

Она добавила, что на съемки этого танца потратила четыре часа.

Макушенко — четырехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры она переехала в Майами.

Сериал «Уэнсдэй» вышел 23 ноября и стал одним из самых популярных проектов на Netflix. Танец Дженны Ортеги, сыгравшей роль Уэнсдей Аддамс, завирусился в TikTok.

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