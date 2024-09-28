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Невидимые гуманоидные фигуры высветились на плато Наска

Источник:
Sibnet.ru
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Неизвестные ранее науке геоглифы обнаружены на знаменитом плато Наска в Перу. Всего их 303, при этом все они не видны невооруженным глазом.

Идентифицировать рисунки на скалах помогла аэрофотосъемка с применением лазерного сканирования местности, а также технология искусственного интеллекта, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

Среди вновь обнаруженных геоглифов ученые разглядели причудливые гуманоидные фигуры, обезглавленные головы, одомашненных животных, китов, птиц и кошек, а также изображения древних церемоний.

Обнаруженные фигуры на плато Наска
Обнаруженные фигуры на плато Наска
Фото: © PNAS

После открытия общее количество известных науке геоглифов на плато Наска выросло до 430 объектов. Впервые они были замечены с борта самолета в 1920-х годах, их нельзя увидеть с земли из-за гигантских размеров.

Предположительно, изображения были созданы в период между 200 годом до нашей эры и 500 годом нашей эры. Их точное предназначение до сих пор является загадкой. Общая площадь рисунков составляет порядка 440 квадратных километров.

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Наука #Наука
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GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

Asd10

Странные у тебя интерпретации. Я так понял, что он говорит о том, что любая война заканчивается миром,...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?