Невидимые гуманоидные фигуры высветились на плато Наска

Неизвестные ранее науке геоглифы обнаружены на знаменитом плато Наска в Перу. Всего их 303, при этом все они не видны невооруженным глазом.

Идентифицировать рисунки на скалах помогла аэрофотосъемка с применением лазерного сканирования местности, а также технология искусственного интеллекта, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

Среди вновь обнаруженных геоглифов ученые разглядели причудливые гуманоидные фигуры, обезглавленные головы, одомашненных животных, китов, птиц и кошек, а также изображения древних церемоний.

Обнаруженные фигуры на плато Наска Фото: © PNAS

После открытия общее количество известных науке геоглифов на плато Наска выросло до 430 объектов. Впервые они были замечены с борта самолета в 1920-х годах, их нельзя увидеть с земли из-за гигантских размеров.

Предположительно, изображения были созданы в период между 200 годом до нашей эры и 500 годом нашей эры. Их точное предназначение до сих пор является загадкой. Общая площадь рисунков составляет порядка 440 квадратных километров.