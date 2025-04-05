Новый окрас шерсти обнаружили у кошек. ФОТО

Ученые описали новый тип окраса кошачьей шерсти, при котором волоски меняют цвет от черного у корней до белого на кончиках. Новый окрас назвали салмиак или «соленая лакрица».

Феномен изучила группа ученых под руководством генетика Хайди Андерсон. Они обнаружили, что окрас обусловлен рецессивной мутацией, говорится в статье, опубликованной Animal Genetics. Ранее ученые предполагали, что это вариант проявления гена, отвечающего за белый окрас.

Кошка с окрасом «соленая лакрица» Фото : © Фото предоставлено Ари Канкайнен

Оказалось, что окрас «соленая лакрица» представляет собой результат взаимодействия пигмента и гена. Цвет меняется по длине волоса. Это редкий и уникальный вариант окраса.

Таким образом, ученым удалось открыть новый ген, определяющий окрас кошек. Это важный вклад в понимание эволюции популярных питомцев человека.