Скрученные стержни сохранили рекордный объем энергии

Международная группа исследователей разработала способ сохранения рекордного объема механической энергии с помощью скрученных гибких стержней.

Специалисты из Китая, США и Германии нашли способ сохранять большое количество энергии в простом круглом стержне. После этого они спрогнозировали свойства нового перспективного материала. Статья ученых опубликована журналом Nature.

В этом композите физические свойства которого задаются не химическим составом, а пространственной структурой. Они не встречаются в природе, а создаются из индивидуально определенных компонентов.

Эксперименты показали, что по сравнению с другими известными искусственными структурами, материал показал десятикратную прочность на изгиб, а также 32-кратную эквивалентность энергии массе в пределах прочности материала.

В отличие от традиционных пружин, где изгиб создает опасную концентрацию напряжений на крайних точках, в новой конструкции нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, что позволяет элементам выдерживать значительные деформации без риска разрушения.

Сохранение электроэнергии механическим способом востребовано в тех областях, где требуется эффективное энергосбережение и механические свойства. Это могут быть компактные конструкции или огромные промышленные установки.