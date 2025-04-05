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Доказано уничтожение библейских Содома и Гоморры взрывом

Источник:
Sibnet.ru
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Израильские археологи обнаружили следы мощного взрыва на месте древних городов Содома и Гоморры, о которых идет речь в Ветхом Завете. Соответствующая статья исследователей опубликована журналом Scientific Reports.

Согласно Библии, города были якобы уничтожены Богом за грехи их жителей, впавших в распутство. Рассказ об этих событиях изложен в Книге Бытия и описывался, как «дождь» из серы и огня, пролившийся с небес.

Ученые нашли подтверждение библейскому рассказу — на месте городов обнаружены следы взрыва, произошедшего в районе 1650 года до нашей эры. Раскопки показали, что слой сгоревшей органики с костями человеческих скелетов уходит на глубину в полтора метра.

Также найдены осколки керамики со следами большого пожара. Многие фрагменты глины с одной стороны превратились в стекло, что говорит о мощном взрыве и рекордном давлении. Это подтверждают следы редких металлов — платины, никеля, иридия.

По оценке археологов, если сравнить взрыв с атомной бомбой, то его мощность составила примерно два десятка мегатонн. По одной из версий, такое воздействие на Содом и Гоморру могло оказать падение астероида.

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