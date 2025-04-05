Антигравитационный двигатель ветерана NASA нарушил законы физики

Бывший инженер NASA Чарльз Булер заявил, что его команда создала двигатель, способный преодолевать земное притяжение без расхода топлива. Работа такого устройства противоречит известным законам физики.

Булер, который в настоящее время работает в компании Exodus Propulsion Technologies, утверждает, что придуманное им устройство использует только электрические поля, чтобы создавать постоянную тягу, пишет The Debrief.

По словам инженера, двигатель работает за счет неизвестной современной науке силы, которая якобы возникает из-за электростатического давления, которое смещает центр массы объекта и создает движение без расхода топлива.

Специалист заявил, что в 2023 году их система прошла успешные испытания. Однако другие ученые встретили заявление с осторожностью. Дело в том, что результаты команды Булера не подтверждены независимыми лабораториями и не опубликованы в научных журналах.

Похожие устройства презентовались и ранее — например, двигатель EmDrive Роджера Шойера, представленный в 2021 году, также обещал движение без расхода топлива. Однако тщательные проверки показали ошибочность выводов его создателей.