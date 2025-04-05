НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Антигравитационный двигатель ветерана NASA нарушил законы физики

Источник:
Sibnet.ru
186 1

Бывший инженер NASA Чарльз Булер заявил, что его команда создала двигатель, способный преодолевать земное притяжение без расхода топлива. Работа такого устройства противоречит известным законам физики.

Булер, который в настоящее время работает в компании Exodus Propulsion Technologies, утверждает, что придуманное им устройство использует только электрические поля, чтобы создавать постоянную тягу, пишет The Debrief.

По словам инженера, двигатель работает за счет неизвестной современной науке силы, которая якобы возникает из-за электростатического давления, которое смещает центр массы объекта и создает движение без расхода топлива.

Специалист заявил, что в 2023 году их система прошла успешные испытания. Однако другие ученые встретили заявление с осторожностью. Дело в том, что результаты команды Булера не подтверждены независимыми лабораториями и не опубликованы в научных журналах.

Похожие устройства презентовались и ранее — например, двигатель EmDrive Роджера Шойера, представленный в 2021 году, также обещал движение без расхода топлива. Однако тщательные проверки показали ошибочность выводов его создателей.

Еще по теме
Новый окрас шерсти обнаружили у кошек. ФОТО
Доказано уничтожение библейских Содома и Гоморры взрывом
Нейросеть превратила мозговые волны в слова
Найден самый простой способ омоложения организма
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Разработан простой способ перевода кошачьих лет в человеческие
Кто станет новым участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Создана древесина с прочностью металла
Путин резко повысил зарплаты губернаторов
Обсуждение (1)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

pepelmetal

Стадия гнева прошла, наступила стадия принятия

Улитка на склоне

Он показал, что полноценный обед будет стоить около 600 рублей. Это равно размеру стипендии у студентов...

Kukuh88

Странный он какой-то. Говорит про отрицательный торговый баланс, как будто золотом платит. Даже интересно...

Nik3316

прикинь как во всем мире... никто нипроизводит всё, все гдето закупаются