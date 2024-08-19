НАВЕРХ

Футболист рассказал о запрещенном цвете одежды в Кемерове

Источник:
Sibnet.ru
470 5
Футболист Иван Ломаев
Фото: © ФК «Крылья Советов»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о том, какой цвет одежды является недопустимым для мужчин в Кемерове.

«Какие-то розовые футболки для пацанов. Или кроссовки розовые. Я в Кемерово как-то ходил в розовых кроссовках, на меня смотрели все, как на урода», — отметил Ломаев в «Коммент.шоу» в YouTube.

Ломаев — уроженец Кемеровской области. Выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В этом сезоне он провел три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых пропустил восемь мячей.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Футбольный клуб «Сибирь» получил нового тренера
Дзюба назвал «Войну и мир» «душной» книгой
Вратарю футбольной сборной России разбили лицо
Сборная Испании по футболу стала чемпионом Европы
смотреть все
Спорт #Футбол #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Прыжок с шестом
Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали
04.08.2024 12:25
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков назвал отвратительным ряд моментов открытия Олимпиады
28.07.2024 13:41
Олимпиада-2024 во Франции
Части российских журналистов запретили работать на Олимпиаде
21.07.2024 12:37
Камила Валиева в рекламе шашлыка
Валиеву раскритиковали за рекламу шашлыка
23.06.2024 12:45
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (5)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Удавиков

великолепный актёр, земля пухом

Uynachalnica

Должность у нее секретарская, только звание генеральское.

c2h5oh76

не может такого быть!! ща старый и сшка-монгол разнесут статью!

WIDESCREEN

Тут дело такое,когда в политику лезут деятели искусства так и получается.Каждый должен заниматься своим...