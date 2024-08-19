Футболист рассказал о запрещенном цвете одежды в Кемерове

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о том, какой цвет одежды является недопустимым для мужчин в Кемерове.

«Какие-то розовые футболки для пацанов. Или кроссовки розовые. Я в Кемерово как-то ходил в розовых кроссовках, на меня смотрели все, как на урода», — отметил Ломаев в «Коммент.шоу» в YouTube.

Ломаев — уроженец Кемеровской области. Выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В этом сезоне он провел три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых пропустил восемь мячей.