Флагманские смартфоны Xiaomi оснастят нейросетью Google Gemini

Будущие флагманские смартфоны Xiaomi оснастят искусственным интеллектом Gemini от Google. Поддержка нейросети будет встроена в устройства, предназначенные для международного рынка.

Первые смартфоны Xiaomi с Google Gemini ожидаются в линейке Xiaomi 15, которая должна быть представлена осенью 2024 года, пишет South China Morning Post. При этом устройства для внутреннего рынка будут использовать собственную нейросеть под названием MiLM.

Эксперты ожидают, что интеграция искусственного интеллекта позитивно скажется на продажах устройств Xiaomi. Согласно данным IDC, во втором квартале 2024 года Xiaomi заняла третье место на мировом рынке смартфонов с долей 14,8%, уступая лишь Samsung и Apple.

Интересно, что технологии Google Gemini интегрирует в международную версию своего флагмана и китайская Oppo. Компания уже демонстрировала функции на базе Gemini в своем смартфоне Oppo Reno12.