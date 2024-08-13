НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Флагманские смартфоны Xiaomi оснастят нейросетью Google Gemini

Источник:
Sibnet.ru
236 0

Будущие флагманские смартфоны Xiaomi оснастят искусственным интеллектом Gemini от Google. Поддержка нейросети будет встроена в устройства, предназначенные для международного рынка.

Первые смартфоны Xiaomi с Google Gemini ожидаются в линейке Xiaomi 15, которая должна быть представлена осенью 2024 года, пишет South China Morning Post. При этом устройства для внутреннего рынка будут использовать собственную нейросеть под названием MiLM.

Эксперты ожидают, что интеграция искусственного интеллекта позитивно скажется на продажах устройств Xiaomi. Согласно данным IDC, во втором квартале 2024 года Xiaomi заняла третье место на мировом рынке смартфонов с долей 14,8%, уступая лишь Samsung и Apple.

Интересно, что технологии Google Gemini интегрирует в международную версию своего флагмана и китайская Oppo. Компания уже демонстрировала функции на базе Gemini в своем смартфоне Oppo Reno12.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Смартфоны Xiaomi получат функцию обнаружения скрытых камер
Xiaomi анонсировала флагманский смартфон в стиле Lamborghini
Анонсирована флагманская «раскладушка» Xiaomi MIX Flip
Xiaomi показала «экстремальный» смартфон Redmi
смотреть все
Хайтек #Фишки Xiaomi #Смартфоны
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
9761
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
8815
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
18056
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
773957
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
238112
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
18342
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
18240
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
995843
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
42297
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
39903
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ сменили тактику в Курской области
Атака на Курскую область стала самым рискованным решением Зеленского
YouTube пообещал сделать «все возможное» для ускорения в России
Названо число захваченных ВСУ российских населенных пунктов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

"ВСУ проводит «операцию» в Курской области" Многие уже допроводились

pepelmetal

А потом вдруг окажется что и флот с авиацией не их конёк

d6w58vnowu

Бойкотирование - не выход, нужна именно волна исков о массовом нарушении прав потребителя.Пускай сливают...

mrMisha

Не вольно свпоминаются слова Папандопалы (к/ф Свадьба в малиновке) - Мы на кануне грандиозного шухера...