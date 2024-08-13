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Гигантский океан нашли на Марсе

Источник:
Sibnet.ru
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Американские геофизики обнаружили гигантский океан под поверхностью Марса. Огромный резервуар был обнаружен с помощью сейсмических данных, полученных аппаратом InSight Lander NASA.

Исследование показало, что скрытой в марсианском грунте воды достаточно, чтобы покрыть всю планету слоем толщиной 1–2 километра, говорится в статье ученых, опубликованной научным журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

Однако получить доступ к этим колоссальным водным запасам затруднительно из-за большой глубины залегания — от 11 до 20 километров. Даже на Земле бурение на такую глубину требует высокотехнологичного оборудования.

Считается, что ранее Марс был богат водой на поверхности, однако около 3,5 миллиарда лет назад резкое изменение климата и потеря планетой большей части атмосферы лишило Красную планету океанов и рек.

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