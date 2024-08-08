Microsoft выпустит очки дополненной реальности

Корпорация Microsoft выпустит в 2026 году собственные очки смешанной реальности. В частности, уже подписан контракт на поставку дисплеев для будущего устройства с Samsung Display.

Отмечается, что Microsoft заказала у корейского партнера огромную партию экранов micro-OLED — сотни тысяч единиц. Гаджет будет предназначен для развлечений и игр, пишет корейское издание The Elec.

Главным конкурентом новинки называется очки Vision Pro, которые компания Apple представила в феврале 2024 года. Данный гаджет Apple позиционирует как первое устройство для пространственных вычислений.

При этом у Microsoft есть собственный шлем смешанной реальности HoloLens. В настоящее время устройство продают корпоративным пользователям и государственным организациям.