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Стандарт и скорость: как эволюционировал Wi-Fi

Источник:
Sibnet.ru
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Одна из основных технологий передачи данных между устройствами — Wi-Fi. Она позволяет подключить смартфон, компьютер или телевизор без кабеля. За время ее существование скорость выросла в 3 тысячи раз. 

Но скорость интернета на устройстве, подключенном к беспроводной сети, зависит от того, какой стандарт связи оно поддерживает (это информация указана в технических характеристиках). 

Современные девайсы, как правило, поддерживают более новые стандарты Wi-Fi. А устаревшие зачастую не способны работать на скорости более 54 кбит/с, даже если подключены к продвинутому роутеру. 

Эволюция стандартов Wi-Fi

В основе Wi-Fi лежит набор стандартов IEEE 802.11. Они разрабатываются Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Исходная версия была выпущена в 1997 году. Но первое поколение Wi-Fi — это стандарты с литерами a и b. Они оба появились в 1999 году и отличались скоростью передачи и рабочим диапазоном стандарта.

С тех пор было принято еще около 30 наименований стандартов, которые вместе объединяются в семь поколений. Каждое новое предлагает улучшенную производительность, скорость и общую пропускную способность Wi-Fi по сравнению с предыдущим.

Слово Wi-Fi ничего не обозначает. Его придумали как маркетинговое название новой технологии с отсылкой к термину Hi-Fi (англ. High Fidelity — высокая точность, высокая верность). Но некоторые расшифровывают его как Wireless Fidelity (беспроводная правильность, беспроводная точность).

Для беспроводной связи используются радиоволны в диапазоне частот 2,4, 5 и 6 ГГц. Внутри диапазона есть отдельные каналы для подключения:

  • Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц — три непересекающихся канала с шириной 20 МГц каждый.
  • Wi-Fi с частотой 5 ГГц — 33 канала, 19 из которых не пересекаются. При этом каналы имеют ширину 40 МГц, то есть в два раза больше, чем у Wi-Fi с частотой 2,4.
  • Wi-Fi с частотой 6 ГГц — 59 каналов различной ширины. В нем появляются 14 дополнительных каналов шириной 80 МГц и семь дополнительных каналов шириной 160 МГц.

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