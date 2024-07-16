Одна из основных технологий передачи данных между устройствами — Wi-Fi. Она позволяет подключить смартфон, компьютер или телевизор без кабеля. За время ее существование скорость выросла в 3 тысячи раз.

Но скорость интернета на устройстве, подключенном к беспроводной сети, зависит от того, какой стандарт связи оно поддерживает (это информация указана в технических характеристиках).

Современные девайсы, как правило, поддерживают более новые стандарты Wi-Fi. А устаревшие зачастую не способны работать на скорости более 54 кбит/с, даже если подключены к продвинутому роутеру.

В основе Wi-Fi лежит набор стандартов IEEE 802.11. Они разрабатываются Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Исходная версия была выпущена в 1997 году. Но первое поколение Wi-Fi — это стандарты с литерами a и b. Они оба появились в 1999 году и отличались скоростью передачи и рабочим диапазоном стандарта.

С тех пор было принято еще около 30 наименований стандартов, которые вместе объединяются в семь поколений. Каждое новое предлагает улучшенную производительность, скорость и общую пропускную способность Wi-Fi по сравнению с предыдущим.

Слово Wi-Fi ничего не обозначает. Его придумали как маркетинговое название новой технологии с отсылкой к термину Hi-Fi (англ. High Fidelity — высокая точность, высокая верность). Но некоторые расшифровывают его как Wireless Fidelity (беспроводная правильность, беспроводная точность).

Для беспроводной связи используются радиоволны в диапазоне частот 2,4, 5 и 6 ГГц. Внутри диапазона есть отдельные каналы для подключения: