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Работает ли популярное правило пяти секунд

Источник:
Sage
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Американские ученые проверили популярное правило «пяти секунд», которое гласит, что поднятая за это время пища, упавшая на пол, безопасна.

В исследовании специалисты измерили решили количество фекальных бактерий на городских улицах и степень передачи патогенов между наружной и внутренней средой. Так, выяснилось, что в 100 миллилитрах дождевой воды на тротуаре содержится 31 тысяча бактериальных клеток.

Рано или поздно они попадают в жилище человека. Самыми грязными помещениями в квартире считаются ванная и кухня. Здесь концентрация микробов составляет 700 особей на квадратный фут (равен 0,0929 квадратного метра).

Другие места также не являются безопасными — в гостиной концентрация опасных микроорганизмов составляет 400 штук на квадратный фут. Все эти патогены могут попадать на любую еду, которую роняют на пол.

При этом концентрация микроорганизмов, проникших в пищу, не зависит от времени нахождения куска на полу. Больше всего бактерий собирают влажные продукты — например, нарезанные яблоки или мясо, они собирают 97% микробов с поверхности.

Меньше всего страдают от падения мармеладные конфеты — на них оказалось «всего» 62% микроорганизмов с пола. Однако в любом случае пища оказывается заражена и потенциально опасна.

Отмечается, что попадание на пищу микробов занимает у них менее секунды — они практически сразу цепляются к упавшим кускам своими нитевидными отростками, которые используются для передвижения. Таким образом, правило «пяти секунд» с научной точки зрения является мифом.

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Топ комментариев

physx

Он либо больной, либо головой ударился.

nicollaich

Зеленцкий вон тоже сколотил себе состояние, делая вид, что он президент укряины.

Asd10

А ты почему не отказался от Российской пенсии? Покажи пример. 😏

Asd10

Новая валюта в международной торговле - "украинские солдаты". По курсу типа Зимбабвийского доллара.