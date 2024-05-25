Российские военные сбили два МиГ-29 ВСУ

Российские военные с 18 по 24 мая сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.

Российские военнослужащие также сбили 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», 18 управляемых авиационных бомб Hammer, которые производят во Франции, 13 американских противорадиолокационных ракет HARM и восемь крылатых ракет SCALP-EG.

Также военные подразделения России уничтожили 91 реактивный снаряд для РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха» и 356 беспилотников. Только за ночь на 23 мая над Белгородской областью сбили 32 снаряда РСЗО Vampire.

За ночь на 24 мая средства ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом, также в Черном море уничтожили три беспилотных украинских катера, которые следовали в направлении полуострова. Об атаке на Крым сообщил глава региона Сергей Аксенов.