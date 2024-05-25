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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные сбили два МиГ-29 ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные с 18 по 24 мая сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.

Российские военнослужащие также сбили 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», 18 управляемых авиационных бомб Hammer, которые производят во Франции, 13 американских противорадиолокационных ракет HARM и восемь крылатых ракет SCALP-EG.

Также военные подразделения России уничтожили 91 реактивный снаряд для РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха» и 356 беспилотников. Только за ночь на 23 мая над Белгородской областью сбили 32 снаряда РСЗО Vampire.

За ночь на 24 мая средства ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом, также в Черном море уничтожили три беспилотных украинских катера, которые следовали в направлении полуострова. Об атаке на Крым сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты
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Топ комментариев

ld_andrey

Ему задают один и тот же вопрос, он даёт один и тот же ответ. Не выдавай желаемое за действительное.

Asd10

Да ни о чём это, расслабься. Зеленский и хозяева его откажутся, и всё продолжит идти по пути предначертаному....

scorpion_ss_

Они забыли сказать что буи собственно наши и мы их выставляем в интересах обеих сторон, половину убрали,...

velam

ЦИПсята даже не удасужились внимательно почитать новость, а уже извергли свою чуш в комментариях.