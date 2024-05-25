Столтенберг призвал разрешить Украине атаковать территорию России

Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Для союзников пришло время подумать, стоит ли снять некоторые ограничения, которые они ввели в отношении использования вооружений, поставленных ими на Украину, сказал Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist.

«Лишение Украины возможности использовать эти вооружения для ударов по легитимным военным целям на российской территории очень затрудняет им самооборону», — отметил генсек НАТО.

При этом он отверг идею о том, что членам Североатлантического альянса следует сбивать российские ракеты над Украиной с помощью своих систем ПВО. Также Столтенберг подчеркнул, что у альянса нет планов вводить на Украину наземные войска.