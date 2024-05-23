Фильм «Майор Гром: Игра» стартовал в прокате

Фильм «Майор Гром: Игра» претендует занять лидирующие позиции в прокате, российский проект значительно обогнал другие релизы по предпродажам билетов.

События в фильме происходят год спустя после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора. Санкт-Петербург оправился от потрясений, Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице, а Игорь Гром стал главной знаменитостью в городе.

Жизнь майора Грома идеальна: днем он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.

Фильм демонстрирует внушительные предпродажи, опережая по этому показателю недавний крупный релиз «Сто лет тому вперед». Предположительно, картина в первый уикенд может заработать 300 миллионов рублей, считают эксперты.

Единственная новинка, которая может хорошо себя показать с таким мощным лидером – это анимационная лента «Пушистый вояж». Релизу, рассчитанному на семейную аудиторию, в премьерный уикенд удастся заработать порядка 30 миллионов рублей.