Эскортница из Нью‑Йорка рассказала о рисках своей работы

Секс-работница из Нью-Йорка по имени Сьюзи рассказала, как попала в индустрию «для взрослых» и с какими опасными ситуациями ей приходилось сталкиваться.

«Я разместила объявление, в то время оно было бесплатным. Мой телефон разрывался от звонков, а я думала: "О, черт». Тогда я делала только массаж, поэтому брала 300 долларов за час», — приводит Daily Mail слова девушки.

Впоследствии она перешла на «полный спектр услуг». Берет за это она уже 2200 долларов за час. Сьюзи старается не принимать слишком много клиентов, максимум трех в день, поскольку живет в красивом здании и не хочет привлекать внимание соседей к своей работе.

Девушка вспомнила о самой страшной ситуацию за ее карьеру секс-работницы. Тогда она еще только начинала работать и не проверила документы клиента, и не попросила предоплату.

По словам девушки, клиент отказался платить, набросился на нее, схватил за горло и прижал к стене. Она закричала и это услышали соседи.

«Он душил меня, прижав к стене. Было жутко. Этот опыт открыл мне глаза. Теперь я знаю, что никогда больше не впущу никого в свой дом без проверки документов и предоплаты», — сказала Сьюзи.