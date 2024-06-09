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Порномодель сколотила состояние на сломанных ногах

Источник:
Daily Mail
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Британская порномодель Хлоя Уэлш зарабатывает около пяти тысяч фунтов стерлингов (около 574 тысяч рублей) в месяц, притворяясь, что у нее сломаны ноги.

С Уэлш произошел несчастный случай. Она выпала такси и сломала ноги. В результате она лишилась работы: с ней расторгли контракт. Но ей удалось превратить трагедию в триумф, приводит Daily Mail ее историю. 

Она создала профиль на OnlyFans и начала карьеру порномодели. Пользователям портала пришелся по душе ее образ в загипсованных ногах. «Я зарабатываю до пяти тысяч фунтов в месяц на имитации переломов, потому что заняла уникальную нишу», — говорит Уэлш.

Ее постоянно просят притвориться, что у нее сломаны шея и ноги. Она часами делает слепки из гипса. «Это довольно сложно, и снимать его — сущий кошмар, но это хорошие деньги! У меня даже есть костыли, чтобы дополнить образ», — рассказал модель.

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Жизнь #Курьезы
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