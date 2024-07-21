Неправильное применение гендерных местоимений в Германии вскоре будет грозить штрафом в размере до 10 тысяч евро. С 1 августа в стане вступит в силу «Закон о самоопределении».

С 1 августа в Германии любой человек может изменить свой пол и имя, данное ему родителями, пройдя процедуру регистрации. Так называемый «мисгендеринг» (употребление местоимений, не соответствующих чьей-либо гендерной идентичности) грозит юридическими последствиями, пишет немецкое издание Die Welt.

Чиновники успокаивают, что штраф будет наложен только в том случае, если «человеку намеренно причиняется вред». Но в среде активистов намерены интерпретировать новый закон в свою пользу. Ситуация усложняется тем, что традиционных личностей теперь не две, а много. Речь идет о нескольких десятках полов (ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение), напоминает автор статьи.

Как отмечает издание, немцам перестало хватать трех личных местоимений: «он», «она», «оно». В соцсетях уже давно стало принято указывать в профиле местоимение, с помощью которого к вам следует обращаться.

Американский лингвист Джон Макуортер в этой связи отметил, что борьба за местоимения, как и все дебаты о «гендерно-нейтральном» языке, возможно, основаны на ложных представлениях о том, как работает язык. «Язык — это не тюрьма, которая ограничивает человеческую мысль», — отметил он.