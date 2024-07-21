НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Немцев станут штрафовать за неправильно названный пол трансгендеров

Источник:
Die Welt
325 9

Неправильное применение гендерных местоимений в Германии вскоре будет грозить штрафом в размере до 10 тысяч евро. С 1 августа в стане вступит в силу «Закон о самоопределении».

С 1 августа в Германии любой человек может изменить свой пол и имя, данное ему родителями, пройдя процедуру регистрации. Так называемый «мисгендеринг» (употребление местоимений, не соответствующих чьей-либо гендерной идентичности) грозит юридическими последствиями, пишет немецкое издание Die Welt.

Чиновники успокаивают, что штраф будет наложен только в том случае, если «человеку намеренно причиняется вред». Но в среде активистов намерены интерпретировать новый закон в свою пользу. Ситуация усложняется тем, что традиционных личностей теперь не две, а много. Речь идет о нескольких десятках полов (ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение), напоминает автор статьи.

Как отмечает издание, немцам перестало хватать трех личных местоимений: «он», «она», «оно». В соцсетях уже давно стало принято указывать в профиле местоимение, с помощью которого к вам следует обращаться.

Американский лингвист Джон Макуортер в этой связи отметил, что борьба за местоимения, как и все дебаты о «гендерно-нейтральном» языке, возможно, основаны на ложных представлениях о том, как работает язык. «Язык — это не тюрьма, которая ограничивает человеческую мысль», — отметил он.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Жители Латвии в страхе перед войной стали скупать гаражи
Девушка в Петербурге отправила в нокаут пристававшего мужчину
Японские девушки все чаще стали выходить замуж сами за себя
Байден назвал Путина «президентом Украины»
смотреть все
Жизнь #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский признал невозможным полный возврат территорий
Зеленский задумал обвинить Россию в срыве переговоров
Роза Сябитова вывела из себя участников шоу «Место силы»
ВСУ применили против российской армии химическое оружие
Обсуждение (9)
О самом главном
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
41
Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион
32
Стало известно о готовности Трампа вступить в диалог с Путиным
28
Орбан призвал Евросоюз возобновить дипотношения с Россией
20
Кандидата в вице‑президенты у Трампа назвали катастрофой для Киева
19
Зеленский признал невозможным полный возврат территорий