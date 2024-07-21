Жители Латвии в страхе перед войной стали скупать гаражи

Жители Латвии в страхе перед «российским вторжением» стали скупать капитальные гаражи советских времен с надеждой оборудовать в них убежище, хранилище или перевалочный пункт на случай бегства из страны, пишет газета The Times.

Спрос на гаражи неожиданно вырос с началом конфликта на Украине. «Они стали интересным местом для хранения и даже создания запасов определенных товаров, когда мир стал понемногу сходить с ума», — говорится в статье.

«С тех пор как случилась Украина, постоянно идут разговоры о том, что мы будем делать, если Россия <...> войдет в Латвию. Как нам бежать? Один из вариантов, который мы обсуждали, это плыть по реке, а затем бежать по морю, и мы могли бы сделать это отсюда, из гаражей», — рассказал The Times владелец таких сооружений по имени Валтис.

По его словам, в гараже он хранит лодку. «Река прямо здесь, она идеальна. Мы также держим здесь припасы на всякий случай, генератор», — уточнил Валтис.

Газета отмечает, что в Латвии повсеместно говорят о необходимости иметь запасы, провизию «на первые 72 часа», и свой капитальный гараж в этом отношении представляется интересным объектом.