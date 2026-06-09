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Леонид Каневский стал героем мемов у иностранцев

Источник:
Sibnet.ru
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Российский актер и телеведущий Леонид Каневский обрел популярность в Южной Корее и других странах Азии благодаря художнице с ником Yamadori.

Yamadori (Dajai Yusanmu) сделала рисунки по двум фотографиям Каневского и опубликовала их в X. На одной телеведущий кусает большой кулич, прикрыв глаза, на второй он в солнцезащитных очках сидит в кресле и держит чашку кофе.

«Я узнала о Леониде Каневском, просматривая смешные картинки на Pinterest, и влюбилась в его забавную внешность и смешные выражения лица. Я также нашла забавные видеоролики с ним на YouTube, хотя и не понимаю русского, но все равно очень смешно», — написала автор.

«Больше Леонида Каневского!», «Не останавливайтесь», «Спасибо за Каневского», «Каневский великолепен», — отреагировали иностранцы на работы Yamadori. «Обаяние Каневского не знает ни временных, ни культурных границ», — подытожил автор самого популярного комментария из России.

Самой известной мемной фразой Каневского стало «впрочем, это уже совсем другая история», которую он неизменно повторяет в конце каждого выпуска. Еще одна мемная фраза: «Никто, конечно же, ничего не…» Чаще всего такие мемы высмеивают невыполненные обещания.

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