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Норвежские олени совершили дерзкий побег в Россию

Источник:
РИА Новости
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Норвежские олени совершили дерзкий побег в Россию
Фото: Alexandre Buisse / CC BY-SA 3.0

Норвежские олени преодолели колючую проволоку и сбежали в Россию, сейчас животные разбрелись по северным районам Мурманской области, сообщила директор заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова.

«Олени держались в заповеднике и его окрестностях группами. Причем они впервые перепрыгнули через колючую проволоку, мы сами не знали, что олени так могут сделать», — сказала Поликарпова в комментарии РИА Новости.

Владельцы оленей не могут получить разрешение на поимку животных, так как из-за взаимных санкций норвежцам отказывают в получении визы в Россию, уточнила норвежская телерадиокомпания NRK.

Стада норвежских оленей регулярно сбегают в Россию в поисках пропитания — на территории заповедника «Пасвик» запрещена хозяйственная деятельность, поэтому здесь много сочного ягеля. Чтобы остановить животных, норвежцы натянули колючую проволоку, но она не помогла.

Россия требует от Норвегии возместить нанесенный незаконным выпасом ущерб — так, в 2024 году руководство заповедника направило норвежским властям соответствующий запрос на общую сумму в 47 миллионов крон.

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