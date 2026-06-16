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Рыжий кот «переписал» финал «Ромео и Джульетты» и прославился в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Рыжий кот стал звездой балета «Ромео и Джульетта», он появился во время трагической финальной сцены и устроил собственное представление, вызвав смех у зрителей — видео продолжает вируситься в соцсетях.

Пушистый артист появился во время спектакля «Имперского русского балета» в Измире. Кот исследовал декорации, а затем начал кусать волосы Ромео, который уже принял яд в склепе. Уже воскресшая Джульетта попыталась оттащить артиста, но кот воспринял это как продолжение игры.

Артисты сохранили самообладание, но зал и их коллеги за кулисами громко смеялись. «Как попасть конкретно на этот состав спектакля?» — задались вопросом комментаторы под видео.

В соцсетях распространяются как видео из зала, так и из-за кулис. В некоторых роликах происходящее на сцене объясняют с точки зрения кота.

«Все, что ни делается — все к лучшему. Я рада, значит, кот благословил наш спектакль», — прокомментировала РИА Новости исполнительница роли Джульетты Лариса Корсакова.

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