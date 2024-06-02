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Эскортница рассказала о самой проблемной стороне своей работы

Источник:
News.com.au
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Работа в секс-индустрии резко сокращает круг знакомств и мешает развитию серьезных отношений с мужчинами, пожаловалась эскортница и блогер из Австралии Катия Кортес.

«Не так-то просто найти парня, который был бы достаточно уверен в себе, чтобы принять такой образ жизни и динамику отношений. То, что ваш партнер очень популярен и избалован мужским вниманием, не всем придется по душе», — рассказала австралийскому изданию News.com.au Кортес.

Поэтому, по ее словам, приходиться устраивать отношения, которые больше соответствуют ее уровню. «Я встречалась с несколькими клиентами и мужчинами секс-работниками, которых никогда бы не встретила, если бы работала в другой сфере», — отметила она.

«У меня нет ни времени, ни желания пользоваться приложениями для знакомств, ходить в бары и тому подобное, поэтому я встречаюсь исключительно с парнями, с которыми знакомлюсь на работе», — объяснила Кортес.

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В итоге девушка пришла к выводу, что мужчины, которые понимают ее, – это клиенты или работники секс-индустрии. «Они осознают разницу между сексом за деньги, сексом на камеру и сексом ради развлечения. Это очень разные вещи», — сказала она.

«Можно найти человека, который будет счастлив встречаться с секс-работницей. Такие мужчины действительно существуют. Просто их немного сложнее найти», — заключила Кортес.

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Топ комментариев

-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

Asd10

"Началась самая увлекательная из охот - охота на человека. " О. Бальзак.