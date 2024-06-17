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Обама увел со сцены застывшего Байдена

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший президент США Барак Обама за руку вывел со сцены нынешнего американского лидера Джо Байдена, который застыл на месте на встрече со сторонниками.

Байден и Обама проводили мероприятие по сбору средств на избирательную кампанию. По окончании мероприятия Обама помахал рукой и направился к выходу. Байден же с улыбкой на лице застыл в прострации. Бывшему президенту США пришлось брать за руку действующего президента и уводить его со сцены.

Белому дому пришлось оправдываться после очередного конфуза Байдена. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс заявил, что на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе президент США не застыл на месте, а просто приветствовал сторонников со сцены.

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Жизнь #Курьезы #Видеоновости
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