Пропавшую женщину в Индонезии нашли в брюхе питона

Пятиметровый питон проглотил женщину в центральной части Индонезии, рассказал старейшина деревни Калемпанг Суарди Роси.

Мать четверых детей, 45-летняя Фарида, не вернулась в четверг, 6 мая домой. Местные жители организовали поиски, в ходе которых люди наткнулись на рептилию с раздувшимся животом.

«Они договорились вскрыть питону живот. Как только они это сделали, сразу же показалась голова Фариды», — приводит РИА Новости слова старейшины деревни.

Гигантские питоны, длина которых превышает шесть метров, встречаются в Индонезии. Они редко нападают на людей. Но в последние годы произошло несколько трагических инцидентов вблизи джунглей. Так, в октябре 2022 года женщину полностью проглотил семиметровый питон.