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Определен победитель «Новой фабрики звезд»

Источник:
Sibnet.ru
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22-летняя Мария Гордеева из города Одинцово Московской области стала победительницей «Новой фабрики звезд».

Финалистами проекта были Мария Гордеева, Габриэль Александров, Софья Полозова, Дарья Кочнева, Александр Филин, Нонна Еганян и Семен Полищук.

Члены жюри в финале отдали по одному голосу каждому финалисту, но на один голос больше оказалось у Гордеевой — ее выбрали наставник Сергей Шнуров и ведущая Анна Хилькевич.

Фото: © novayafabrikazvezd

 На проекте Гордеева успела спеть дуэтом с Валерией, Алексеем Чумаковым, «Дискотекой аварией», Владимиром Пресняковым и другими звездами.

В качестве приза за первое место победительница получила 3 миллиона рублей.

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