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Количество постельных сцен в фильмах резко упало

Источник:
Stephenfollows.com
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Постельных сцен в голливудских фильмах за последние 20 лет стало на 40% меньше, подсчитал исследователь данных Стивен Фоллоуз.

Он проанализировал 250 фильмов с высокими кассовыми сборами за этот период. Оказалось, что в современных кинолентах контента сексуального характера почти в два раза меньше. Сильнее всего изменения отразились на триллерах и боевиках — в них теперь на 70% меньше постельных сцен.

«Я исключал фильмы, если их изображение сексуального содержания ограничивалось изнасилованием или домогательствами. Это было небольшое количество фильмов, но я почувствовал, что это важно, поскольку есть разница между контентом, призванным возбуждать, и тем, который призван отталкивать», — отметил исследователь.

По его мнению, поколение Z меньше интересуется откровенными изображениями и предпочитает избегать темы секса. В обществе также обострились дискуссии по поводу согласия — режиссеры не хотят рисковать и вводить контент, который может привести к спорам.

Кроме этого, в странах разные нормы, ценности и законы, поэтому контент делают нейтральным, чтобы иметь возможность широкого проката. Фоллоуз считает, что в современных фильмах создатели пытаются избежать объективизации сексуальных сцен.

Он также выделяет в качестве причин изменений развитие стриминговых сервисов и специализированных площадок с контентом 18+. Из-за них интерес современного зрителя к постельным сценам в массовом кино падает.

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