Рузиля Минекаева спутали с ребенком 

Актер Рузиль Минекаев, прославившийся по роли подростка Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», пожаловался, что его спутали с ребенком.

«Вчера был прикол: сижу дома, звонок в дверь, открываю, а там участковый. Смотрит на меня и говорит: "Привет. Взрослые дома есть?"» — рассказал Минекаев в телеграм-канале.

Минекаеву 25 лет, он женат и у него самого есть ребенок. Но внешность актера действительно такая, что его можно спутать со старшеклассником.