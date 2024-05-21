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Рузиля Минекаева спутали с ребенком 

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Рузиля Минекаева

Актер Рузиль Минекаев, прославившийся по роли подростка Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», пожаловался, что его спутали с ребенком.

«Вчера был прикол: сижу дома, звонок в дверь, открываю, а там участковый. Смотрит на меня и говорит: "Привет. Взрослые дома есть?"» — рассказал Минекаев в телеграм-канале.

Минекаеву 25 лет, он женат и у него самого есть ребенок. Но внешность актера действительно такая, что его можно спутать со старшеклассником.

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