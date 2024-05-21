НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Кологривый раскрыл корыстные мотивы

Источник:
Sibnet.ru
357 0
Фото: © телеграм-канал Никиты Кологривого

Актер Никита Кологривый признался, что выбрал путь актера для того, чтобы стать знаменитым и разбогатеть.

Главная мотивация сниматься в кино для Кологривого — деньги. Он переехал из Новосибирска в Москву, чтобы стать известным актером и играть главные роли.

«Многие говорят: "Нет, мне слава не нужна, я про искусство". Я не про искусство. Я не про это, вот честно», — признался Кологривый в программе НТВ «Однажды».

У Кологривого за плечами более полсотни ролей, но массово узнавать его стали после роли второго плана Кащея в сериале «Слове пацана».

Еще по теме
Рузиля Минекаева спутали с ребенком 
Собчак рассказала, как на самом деле живут сбежавшие из России актеры
«Министерство неджентльменских дел» стало лидером проката
Слово из двух букв от Рузиля Минекаева собрало 8 тыс. реакций
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин заявил, что Россия не собирается брать Харьков
Появился новый способ «угона» SIM‑карт
Эпичное бегство бронеавтомобиля ВСУ от дрона попало на видео
Раскрыта причина крушения вертолета президента Ирана
Обсуждение (0)
Картина дня
ООН признала легитимность Зеленского после 20 мая
Глава МИД Германии оказалась в Киеве с неожиданным визитом
Россияне нашли способ обогатиться на покупках с кешбэком
Автомобили «Волга» возродились на китайской базе
Самое обсуждаемое
38
Украинские военкоматы начнут вручать повестки круглосуточно
20
Эпичное бегство бронеавтомобиля ВСУ от дрона попало на видео
18
Россия и Китай начнут совместную экспансию Луны
17
Россия отразила ночную атаку более 100 украинских дронов
15
Путин объявил победу над безработицей