Кологривый раскрыл корыстные мотивы

Актер Никита Кологривый признался, что выбрал путь актера для того, чтобы стать знаменитым и разбогатеть.

Главная мотивация сниматься в кино для Кологривого — деньги. Он переехал из Новосибирска в Москву, чтобы стать известным актером и играть главные роли.

«Многие говорят: "Нет, мне слава не нужна, я про искусство". Я не про искусство. Я не про это, вот честно», — признался Кологривый в программе НТВ «Однажды».

У Кологривого за плечами более полсотни ролей, но массово узнавать его стали после роли второго плана Кащея в сериале «Слове пацана».