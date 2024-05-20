Собчак рассказала, как на самом деле живут сбежавшие из России актеры

Ведущая Ксения Собчак побывала на after party фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссера Кирилла Серебренникова и увиделась со многими актерами, которые уехали из России после начала СВО.

«Кузнецов, Бурковский — все активно снимаются на западе и прекрасно себя ощущают», — написала Собчак в телеграм-канале.

Она добавила, что мнение о бедствующем положении уехавших из России актеров — сильно преувеличено.

Актеры Александр Кузнецов и Андрей Бурковский, с которыми увиделась Собчак, уехали из России в 2022 году.