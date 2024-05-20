НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Собчак рассказала, как на самом деле живут сбежавшие из России актеры

Источник:
Sibnet.ru
679 1
Фото: © телеграм-канал Ксении Собчак

Ведущая Ксения Собчак побывала на after party фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссера Кирилла Серебренникова и увиделась со многими актерами, которые уехали из России после начала СВО.

«Кузнецов, Бурковский — все активно снимаются на западе и прекрасно себя ощущают», — написала Собчак в телеграм-канале.

Она добавила, что мнение о бедствующем положении уехавших из России актеров — сильно преувеличено.

Актеры Александр Кузнецов и Андрей Бурковский, с которыми увиделась Собчак, уехали из России в 2022 году.

Еще по теме
«Министерство неджентльменских дел» стало лидером проката
Слово из двух букв от Рузиля Минекаева собрало 8 тыс. реакций
Актер из «Игры в кальмара» раскрыл дату выхода второго сезона
Два ожидаемых российских фильма вышли в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин заявил, что Россия не собирается брать Харьков
Сбежавших из России артистов назвали 10 сортом на Западе
Эпичное бегство бронеавтомобиля ВСУ от дрона попало на видео
Появился новый способ «угона» SIM‑карт
Обсуждение (1)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Топ комментариев

nicollaich

Самая миролюбивая нация.Хотя...Какая там нация.Сброд со всего мира, уничтожвший коренных жителей америки.

paramedic

Ога-ога, коварная Россия по результатам Минских соглашений обманула честного Зелибобу.Потом ещё раз обманула,...

pepelmetal

Не нужно тут свои содомистские желания озвучивать!

scorpion2777

Он ими живёт, каждый день в уста берёт.