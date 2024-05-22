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Стартовали съемки комедийного сериала «Жека Рассел»

Источник:
Sibnet.ru
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Виктория Агалакова
Виктория Агалакова
Фото: © телеграм-канал Виктории Агалаковой

Сериал «Жека Рассел» расскажет о простом парне, который не может признаться коллеге в любви. Проект снимают для онлайн-кинотеатра Kion.

В центре сюжета сериала простой парень-бухгалтер, который не может признаться своей коллеге в том, что влюблен в нее.

Его желание быть рядом с Алисой исполняется, когда ведьма-начальница превращает Женю в терьера Жеку. И, казалось бы, для него наступает идеальная жизнь, однако в следующее полнолуние девушке угрожает опасность, поэтому главному герою необходимо срочно найти способ превратиться обратно в человека.

Главные роли в проекте исполнят Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова, Никита Плахотнюк, Екатерина Климова, Алексей Маклаков, Сергей Новосад. Сериал «Жека Рассел» выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

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