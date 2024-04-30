Илон Маск сделал заявление про Одессу

Американский предприниматель Илон Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы «последним оставшимся» в украинском конфликте. Об этом он написал

«Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу — это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Маск отреагировал на пост издания Zero Hedge, в котором приводились слова главкома ВСУ Александра Сырского об ухудшении ситуации на фронте. Предприниматель уточнил, что Россия не остановится, пока полностью не освободит Донбасс, а также Херсонскую и Запорожскую области.

Ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей.