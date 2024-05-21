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США пригрозили МУС за выдачу ордеров на арест Нетаньяху

Источник:
ТАСС
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США введут санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС) в случае выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона.

Прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. По его словам, есть доказательства, что они несут ответственность за военные преступления в Палестине. Одновременно прокурор потребовал выдачи ордеров на арест лидеров ХАМАС.

«Конгресс рассматривает все возможные варианты, включая санкции, чтобы наказать МУС и добиться того, чтобы его руководство столкнулось с последствиями, — приводит ТАСС заявление Джонсона. По его утверждению, полномочия МУС «не распространяются на Израиль или США».

С точки зрения Джонсона, МУС «пытается поставить знак равенства между израильскими чиновниками и злыми террористами». Если позволить МУС угрожать руководству Израиля, то американские власти будут следующими, заключил он.

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Политика #Мир
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