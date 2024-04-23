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Александру Бортич обидели хейтеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Александры Бортич

Актриса Александра Бортич после участия в подкасте Kuji Podcast обиделась, что ее начали хейтить в Сети.

В подкасте не было никаких провокационных тем. Актриса рассуждала о музыке, театре и других нейтральных вещах. По словам Бортич, благодаря теплой атмосфере, она расслабилась и была собой.

По словам Бортич, после выхода подкаста Kuji Podcast, где она говорила с ведущими о театре, музыке и любимых сериалах, на нее посыпались негативные комментарии. Ей стало обидно, поскольку на записи она была собой.

«И вот после такого открыть комментарии и увидеть, что я конченная, бесталанная, тупая, неинтересная — ну, как минимум, странно», — написала Бортич в телеграм-канале.

Актриса отметила, что каждый имеет право на свое мнение, и не может нравится абсолютно всем.

«Но просто это не критика, а какая-то тупая ненависть. Откуда она растет, если я рассказываю про музыку, театр и что мне нравится, и обсуждаем "Друзей" и другие ситкомы, разговор спокойный и без мата — для меня загадка», — отметила она.

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