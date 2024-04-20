Обломки секретного объекта выбросило на пляж

Обломки секретного беспилотника, созданного во времена Холодной войны между социалистическим и капиталистическим блоками, выбросило на пляж в американском Массачусетсе.

Аппарат нашли сотрудники береговой службы Cape Cod National Seashore. Эксперты исследовали объект и определили, что на самом деле это был фюзеляж RCAT — так называемой воздушной цели удаленного управления.

Во времена Холодной войны этот американский проект был засекречен. Беспилотные самолеты использовались для тренировок на полигоне Camp Wellfleet в 1940-х и 50-х годах прошлого века.

Беспилотники запускались с самолета с помощью ракеты, а затем управлялись дистанционно. По всей видимости, объект упал в океан более полувека назад.