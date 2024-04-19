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Останки гигантской змеи длиной 15 метров обнаружили в Индии

Источник:
ТАСС
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Палеонтологи обнаружили в индийском штате Гуджарат останки самой крупной змеи в истории Земли, чья длина могла составлять около 15 метров.

«Обнаружение останков этой древней змеи на территории Индии, относившейся к семейству мадцоидов, говорит о том, что эти древние пресмыкающиеся возникли на территории Индийского субконтинента еще до его столкновения с Азией», — приводит ТАСС отчет группы ученых под руководством профессора Индийского технологического института в Рурки Сунила Баджпаи

По мнению исследователей, после слияния континентов змеи распространились по южным регионам Евразии и проникли в северную Африку, где были впервые найдены рептилии из этого семейства змей».

Данное семейство рептилий появилось на Земле еще в конце мелового периода, задолго до вымирания динозавров, и его последние представители вымерли в конце ледниковой эры. К числу мадцоидов относилось большое число крупных змей длиной в 6-8 метров, которые были похожи на боа и анаконд, удушающих жертв при помощи мощных мышц.

Обнаруженная змея, получившая имя Vasuki indicus в честь громадной змеи Васуки из индийских мифов, оказалась еще более крупной — ее длина могла достигать 15 метров.

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