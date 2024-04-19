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Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана

Источник:
РБК
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Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана, сообщают западные СМИ со ссылкой на американские источники.

Цели не относятся к ядерным объектам, действия израильской армии «ограниченными», приводит РБК информацию телеканалов ABC и CNN.

Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24-48 часов, рассказал источник Bloomberg. «Мы не поддержали это», — подчеркнул источник CNN.

В городе Кахджаваристан в иранской провинции Исфахан раздался взрыв, сообщили источники иранского информагентства Fars. Этот город расположен неподалеку от аэропорта Исфахана и 8-й базы армейских ВВС.

Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны приостановлено.

Обмен ударами

Новый виток эскалации между Ираном и Израилем начался 1 апреля. В тот день от ракетного удара пострадало здание иранского посольства в Дамаске, Сирия, в результате которого погибли высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Спустя две недели, в ночь на 14 апреля, Иран запустил несколько сотен дронов и ракет в направлении Израиля. Это стало первым в истории ударом Тегерана по территории Израиля

Иран предупредил, что если Израиль снова нанесет удар, сдержанной реакции не будет. «Следующий ответ с нашей стороны будет немедленным и на максимальном уровне», — пригрозил глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахян.

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