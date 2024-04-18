Реальные доходы россиян рекордно выросли

Реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли в четвертом квартале 2023 года на 8%, это рекордный показатель для октября-декабря с 2009 года, следует из данных Счетной палаты.

Реальные располагаемые доходы рассчитываются без учета налогов и с поправкой на инфляцию. Годовой прирост показателя составил 5,4%. Это максимум с 2010 года, когда он составлял 5,9%, пишут «Известия».

В номинальном выражении доходы за 2023 год без учета инфляции выросли до 50,3 тысячи рублей на душу населения. Рост составил почти 11% — на фоне опережающего увеличения зарплат из-за рекордно низкой безработицы и дефицита кадров.

В структуре денежных доходов увеличилась доля оплаты труда (до 59%), также выросла часть поступлений от предпринимательства до 6,8%. Одновременно сократился вклад социальных выплат (до 19,5%) и доходов от собственности (до 4,4%).

Финальный квартал в каждом году считается самым денежным, потому что в этот период работники получают премии и другие стимулирующие выплаты. Кроме того, в конце года традиционно растет предпринимательская активность.