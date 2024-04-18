НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Реальные доходы россиян рекордно выросли

Источник:
Sibnet.ru
365 2

Реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли в четвертом квартале 2023 года на 8%, это рекордный показатель для октября-декабря с 2009 года, следует из данных Счетной палаты.

Реальные располагаемые доходы рассчитываются без учета налогов и с поправкой на инфляцию. Годовой прирост показателя составил 5,4%. Это максимум с 2010 года, когда он составлял 5,9%, пишут «Известия».

В номинальном выражении доходы за 2023 год без учета инфляции выросли до 50,3 тысячи рублей на душу населения. Рост составил почти 11% — на фоне опережающего увеличения зарплат из-за рекордно низкой безработицы и дефицита кадров.

В структуре денежных доходов увеличилась доля оплаты труда (до 59%), также выросла часть поступлений от предпринимательства до 6,8%. Одновременно сократился вклад социальных выплат (до 19,5%) и доходов от собственности (до 4,4%).

Финальный квартал в каждом году считается самым денежным, потому что в этот период работники получают премии и другие стимулирующие выплаты. Кроме того, в конце года традиционно растет предпринимательская активность.

Еще по теме
Экономист предсказал «революцию зарплат» в России
Эксперт объяснил раздачу банками кредиток всем подряд
ЦБ спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90%
Закон о мобилизации разрушит экономику Украины
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Гидрометцентр пообещал россиянам аномальное тепло
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
«Летающий Калашников» восхитил аналитика The National Interest
Иран нанес ракетный удар по Израилю. Что известно
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Все статьи
Мультимедиа
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

GammiPluh

Все понимают что их не мало и с той и с другой стороны

corrector

Глупое выражение, "иногда в жизни надо сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд в ДРУГОМ направлении"...

mosquito__2010

Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть.

mosquito__2010

Сами придумали себе сказки, сами в них поверили, сами пытаются эти сказки Миру втюхать и сами типа не...