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Носители «Кинжалов» МиГ-31И получили стратегическую дальность

Источник:
«Известия»
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Истребители МиГ-31И — носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» — оборудовали системой дозаправки в воздухе, что позволит им резко увеличить дальность действия

«Фактически получается, что самолет станет стратегическим перехватчиком и истребителем-бомбардировщиком. Увеличивается возможность воздействия на цели, которые находятся на большой глубине. Она никогда лишней не бывает. Дозаправка может быть как до выполнения задания, так и при возвращении», — объяснил «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

«Кинжал» — новейшая российская ракетная система авиационного базирования. По официальным данным, ракета способна достичь скорости 10 Махов (скоростей звука). Считается, что перехватить такие гиперзвуковые цели практически невозможно.

Модификация МиГ-31И — самая современная. Оснащена уникальными цифровыми комплексами — электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами. Они позволяют в автоматическом режиме вывести истребитель на нужную траекторию запуска гиперзвуковой ракеты.

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Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

mosquito__2010

Не котлеты за чужой счёт трескать - передовые технологии.

scorpion2777

Лепет нелегитимного из 404, какие с тобой переговоры. Капитуляция.

GammiPluh

Все понимают что их не мало и с той и с другой стороны