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Трофейному танку Leopard в Москве согнули дуло. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Трофейному танку Leopard 2A6, доставленному в Москву, согнули дуло. Соответствующее видео в своем телеграм-канале опубликовал военный блогер Кирилл Федоров.

Процедуру провели с помощью строительного крана, «вооруженного» тяжелым грузом. Он понадобился, так как Leopard получил серьезное повреждение на поле боя, отвечающие за движение ствола механизмы у него не работают.


Дуло опустили, чтобы 62-тонный Leopard 2A6 выглядел, как подобает побежденному. В ближайшее время трофейный танк выставят на Поклонной горе вместе с другой западной техникой. Выставка откроется 1 мая.

По данным Минобороны, эвакуация машины проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Далее была проведена операция по эвакуации самого танка.

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