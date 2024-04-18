НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский признал отступление украинской армии

Источник:
ТАСС
306 1

Президент Украины Владимир Зеленский признал продвижение Вооруженных сил и попросил у Запада все, что поможет украинской армии удержать линию фронта.

«Они оказывают на нас давление на фронте и постепенно продвигаются», — приводит ТАСС обращение Зеленского к лидерам ЕС на саммите в Брюсселе.

Президент Украины отметил значительное превосходство ВС РФ в вооружении и попросил у партнеров «все, что помогает удерживать линию фронта», в частности снаряды, технику и беспилотники.

«К сожалению, мы пока не получили миллиона артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых так много говорили. Также некоторые другие инициативы еще не реализованы в полной мере, и это в первую очередь отражается на том, что могут использовать наши солдаты на», — сказал Зеленский.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее уточнял, что до марта ЕС сможет предоставить Киеву около 550-600 тысяч снарядов, а обещанный ранее 1 миллион боеприпасов будет передан до конца года.

Тема: Военная операция на Украине
Штурмующий укрепрайон ВСУ царь‑танк попал на видео
Кремль объяснил отказ от публикации потерь в ходе СВО
Россия уничтожила Трипольскую ТЭС самой совершенной ракетой
Глава МАГАТЭ заявил об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Гидрометцентр пообещал россиянам аномальное тепло
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
«Летающий Калашников» восхитил аналитика The National Interest
Иран нанес ракетный удар по Израилю. Что известно
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Все статьи
Мультимедиа
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

scorpion2777

Лепет нелегитимного из 404, какие с тобой переговоры. Капитуляция.

lex-on

Зачем это нужно ?Чтобы всу перегруппировались, подвезти боеприпасы.... ? Если перемирие ,то капитуляция...

mosquito__2010

Не котлеты за чужой счёт трескать - передовые технологии.