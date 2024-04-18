Зеленский признал отступление украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский признал продвижение Вооруженных сил и попросил у Запада все, что поможет украинской армии удержать линию фронта.

«Они оказывают на нас давление на фронте и постепенно продвигаются», — приводит ТАСС обращение Зеленского к лидерам ЕС на саммите в Брюсселе.

Президент Украины отметил значительное превосходство ВС РФ в вооружении и попросил у партнеров «все, что помогает удерживать линию фронта», в частности снаряды, технику и беспилотники.

«К сожалению, мы пока не получили миллиона артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых так много говорили. Также некоторые другие инициативы еще не реализованы в полной мере, и это в первую очередь отражается на том, что могут использовать наши солдаты на», — сказал Зеленский.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее уточнял, что до марта ЕС сможет предоставить Киеву около 550-600 тысяч снарядов, а обещанный ранее 1 миллион боеприпасов будет передан до конца года.