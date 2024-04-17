Программу бесплатной газификации расширили на СНТ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества, сообщается на сайте правительства.

«Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Заявка о подключении может быть подана в газораспределительную организацию как собственником участка, так и председателем СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ.

На домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы. После получения заявки будет проверена комплектность документов, а также наличие СНТ в программе газификации.

Если все необходимые процедуры соответствуют законодательству, газораспределительная организация в течение 30 дней направит заявителю проект договора. При этом сроки подключения к газу будут определяться региональными программами газификации.