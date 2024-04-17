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Силовики получат доступ к врачебной тайне

Источник:
ТАСС
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Полиции разрешат запрашивать и получать от медицинских организаций данные, содержащие врачебную тайну пациентов с алкоголизмом, наркоманией и психическими расстройствами. Эти сведения будут использоваться для наблюдения за такими людьми.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который вносит изменения в законы «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», «О полиции», а также «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Разработчиком законопроекта, согласно которому медики и полицейские будут обмениваться информацией о лицах, склонных к совершению общественно опасных действий, выступил Минздрав России.

Согласно проекту полицейские смогут получать персональные медицинские данные в рамках административного надзора за гражданами, освобожденными из мест лишения свободы и с психическими расстройствами, в отношении которых суд назначил принудительное лечение.

Кроме этого, они получат право запрашивать данные о пациентах с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми и частыми обострениями, диспансерное наблюдение за которыми установлено на фоне склонности к совершению общественно опасных действий.

Медицинская информация, составляющая врачебную тайну, будет передаваться через информационную систему межведомственного взаимодействия, все данные о таких пациентах станут доступны правоохранителям без разрешения суда.

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Жизнь #Законы #Здоровье
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